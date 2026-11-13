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Стало известно решение по делу вратаря "Андорры", после удара которого скончался игрок

Голкипер "Андорры" Хесус Овоно дисквалифицирован на 12 матчей после столкновения с нападающим "Тенерифе" Хесусом де Мигелем, который впоследствии скончался.
Фото: ФК "Тенерифе"
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал действия вратаря серьёзным нарушением и назначил максимальный срок отстранения по соответствующей статье регламента.

- Наказать Хесуса Овоно дисквалификацией на 12 матчей за серьёзное нарушение, предусмотренное статьей 102 Дисциплинарного кодекса Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), с наложением соответствующих дополнительных штрафов, предусмотренных статьёй 52 того же кодекса, - говорится в сообщении комитета.

Инцидент произошёл 2 ноября в матче второго дивизиона Испании. Овоно при выходе из ворот ударил де Мигеля коленом в грудь. Нападающий потерял сознание и был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.

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