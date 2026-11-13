Сборная Нидерландов забила семь безответных мячей Греции

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Грецией в матче группового этапа Лиги наций.

УЕФА

Игра в Амстердаме завершилась со счётом 7:0. Тиджани Рейндерс оформил хет-трик ещё в первом тайме, а Юрриен Тимбер отметился дублем. По одному мячу забили Крисенсио Саммервилл и Дониэлл Мален.



После этой победы Нидерланды с 11 очками занимают первое место во второй группе Лиги наций. Сборная Греции набрала восемь баллов и располагается на второй строчке.