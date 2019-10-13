Кадыров: сборная России подарила миллионам болельщиков большой праздник

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил сборную России и ее болельщиков с выходом в финальную часть чемпионата Европы — 2020."Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник. Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020! Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол!" — написал Кадыров.