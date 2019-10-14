В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 Украина обыграла Португалию со счетом 2:1.
Чемпионат Европы
8 тур
Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду, 72 (пен).
Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Миколенко (Пластун, 90+4), Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).
Португалия: Патрисиу, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Семеду, Жоау Мариу (Брума, 68), Моутинью (Фернандеш, 56), Данилу, Бернарду, Гедеш (Феликс, 46), Роналду.
Предупреждения: Степаненко, 25, Пепе, 26, Ярмоленко, 47, Рубен Диаш, 64, Зинченко, 90+4, Коваленко, 90+5.
Удаление: Степаненко, 71.
Украина обыграла Португалию
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