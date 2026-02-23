Матчи Скрыть

УЕФА отклонил жалобу "Бенфики" на игрока "Реала"

УЕФА не стал применять дисциплинарные меры к полузащитнику "Реала" Федерико Вальверде после эпизода в первом стыковом матче Лиги чемпионов против "Бенфики".
Как сообщает Marca, жалоба португальского клуба была отклонена. Инцидент произошёл ближе к концу матча. В одном из эпизодов Вальверде ударил защитника лиссабонской команды Самуэля Даля, после чего тот оказался на газоне, держась за голову. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил.

В "Бенфике" посчитали, что полузащитник "Реала" должен был получить красную карточку, и направили жалобу в УЕФА. Однако европейский футбольный союз не усмотрел оснований для санкций, поэтому игрок не будет наказан.

