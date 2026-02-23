Встреча завершилась со счётом 1:0. Решающим стал эпизод на 71-й минуте, когда отличился Беньямин Шешко.
После этого тура "Эвертон" остаётся в середине таблицы, занимая девятую строчку с 37 очками. "Манчестер Юнайтед" набрал 48 баллов и закрепился на четвёртом месте - в зоне Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" и поднялся на четвёртое место в АПЛ
В Ливерпуле завершился матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" добился минимальной победы над "Эвертоном".
Фото: BBC Sport