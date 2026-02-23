Матчи Скрыть

Генич: "Локомотив" легковесен в борьбе за титул

Константин Генич оценил игру "Локомотива" в нынешнем сезоне и отметил прогресс команды Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению комментатора, за железнодорожниками приятно наблюдать, однако в борьбе за чемпионство им может не хватить мощи.

- За "Локомотивом" приятно наблюдать, патриотично к ним относишься, минимум легионеров, очень много россиян.

Но "Локомотив" очень легковесен в борьбе за чемпионство. Если посмотреть на "Краснодар", вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет, - рассказал Генич "Матч ТВ".

"Локомотив" располагается на третьем месте в таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. Выше идут "Зенит" (39) и "Краснодар" (40), которые продолжают борьбу за лидерство.

В первом матче после возобновления сезона столичная команда дома примет "Пари НН".

