Генич: "Локомотив" легковесен в борьбе за титул

- За "Локомотивом" приятно наблюдать, патриотично к ним относишься, минимум легионеров, очень много россиян.
Но "Локомотив" очень легковесен в борьбе за чемпионство. Если посмотреть на "Краснодар", вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет, - рассказал Генич "Матч ТВ".
"Локомотив" располагается на третьем месте в таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. Выше идут "Зенит" (39) и "Краснодар" (40), которые продолжают борьбу за лидерство.
В первом матче после возобновления сезона столичная команда дома примет "Пари НН".