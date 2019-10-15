Газзаев: положительно отношусь к тому, что Черчесов ставит задачу выиграть чемпионат Европы

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о желании выиграть Евро-2020 года.— В любом турнире надо ставить большие и амбициозные задачи, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. После успешного чемпионата мира амбиции не только тренера, но игроков достаточно высоки. Поэтому отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит такие высокие задачи. Вспомните, когда в 2005 году поставили задачу выйти в финал Кубка УЕФА, какая была реакция журналистов? А высокие задачи стимулируют футболистов. Гораздо хуже, когда клубы в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорят, что хотят пройти как можно дальше. Что это значит? Перед каждым турниром клубы должны ставить конкретные цели, и тогда будет соответствующий рост футбола в стране. Я поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России.— А почему он не должен пройти гладко? Это спорт, который во все времена был объединяющим фактором. Любая страна выступает за свой флаг и гимн.