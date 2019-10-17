Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал мнение, что его команда должна выиграть чемпионат Европы — 2020.
"Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим — разные вещи, вот мы должны хотеть.
Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть, не просто на словах, но и на деле.
Мы не забываем, что первыми чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает", — сказал Черчесов.
"Чемпионат"
Черчесов: часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим - это разное
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