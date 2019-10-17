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Черчесов: часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Должны и хотим - это разное

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал мнение, что его команда должна выиграть чемпионат Европы — 2020.

"Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим — разные вещи, вот мы должны хотеть.

Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть, не просто на словах, но и на деле.

Мы не забываем, что первыми чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает", — сказал Черчесов.

"Чемпионат"


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Теги: Черчесов Сборная России
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