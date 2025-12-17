Самедов назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году

"Мурад Мусаев, он молодец, "Краснодар" – классная команда. Второй сезон подряд они идут в лидерах. Это говорит о многом, это заслуга тренерского штаба", - цитирует Самедова "Матч ТВ".
"Краснодар" набрал 40 очков в 18 сыгранных турах и завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги в качестве единоличного лидера турнирной таблицы. Действующий чемпион страны опережает "Зенит", идущий на втором месте, на один балл.
Весеннюю часть чемпионата команда Мурада Мусаева начнет 28 февраля домашней игрой против "Ростова" в рамках 19-го тура РПЛ.
Бывший игрок сборной России Александр Самедов рассказал, кого он считает лучшим тренером в РПЛ по итогам года.
Фото: РПЛ