Агент Боселли: несколько больших клубов заинтересованы в Хуане

Пабло Боселли, отец и агент форварда "Пари НН" Хуана Боселли, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Несколько больших клубов заинтересованы в Хуане, это естественно, учитывая его выступления. Но трансферное окно ещё не открылось. Посмотрим позже", - цитирует отца Боселли "Чемпионат".

Хуан Боселли, играющий на позиции нападающего, защищает цвета "Пари НН" с осени 2023 года. На счету 26-летнего форварда 75 матчей за нижегородскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых он забил 24 мяча и отдал 4 голевые передачи. В этом сезоне уругваец забил 10 мячей в 20 играх. Контракт игрока с российским клубом истекает будущим летом.

