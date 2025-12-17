Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

ПСЖ
1 - 1 (П 2 - 1) 1 121
ФламенгоЗавершен

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм

Агент Чернова сообщил, что предложит "Спартаку" вернуть защитника из аренды зимой

Агент защитника Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"С учетом того, что в контракте прописана возможность отозвать его из аренды, мы со своей стороны инициируем этот вопрос и узнаем, есть ли такой интерес у "Спартака". Понимания по поводу будущего Никиты сейчас нет", - сказал агент.

Центральный защитник Никита Чернов выступает за "Крылья Советов" с лета этого года на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, права на игрока принадлежат "Спартаку". Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом истекает в конце июня 2026 года.

В составе самарской команды Чернов провел 14 матчей и отметился одним забитым мячом.

Источник: "РИА Новости"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится