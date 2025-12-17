По информации источника, совет директоров "Рубина" проголосовал за отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера, но это решение пока не утвердил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Место Рахимова займет экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов, который уже находится в Казани и ждет подписания контракта.
Рашид Рахимов является главным тренером казанского клуба с 2023 года, ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе", грозненском "Ахмате", московском "Локомотиве" и пермском "Амкаре".
По итогам 18 сыгранных туров "Рубин" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Напомним, что Владимир Федотов с 2022 по 2024 год был главным тренером ЦСКА и после этого является безработным. Ранее специалист работал в "Сочи", "Оренбурге" и ряде других российских клубов.
Источник: "Чемпионат".
"Рубин" решил уволить Рахимова, его место займет экс-тренер ЦСКА - "Чемпионат"
Казанский "Рубин" может сменить главного тренера.
Фото: ФК "Рубин"