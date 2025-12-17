Агент Уткина отреагировал на слухи о возможном уходе хавбека из "Балтики"

"Не готов это комментировать. Вы видели заявления "Балтики" о том, что Уткин может покинуть команду? Или "Ростова" о том, что клуб не рассчитывает на Даниила? Я готов комментировать какие-то профессиональные вещи, но слухи — не готов", - сказал агент.
26-летний полузащитник Даниил Уткин выступает за "Балтику" на правах аренды до конца нынешнего сезона. По данным портала Transfermarkt, калининградский клуб имеет право выкупа игрока у "Ростова", контракт с которым действует до лета 2027 года, за 2 миллиона евро.
В составе калининградской команды хавбек принял участие в одном матче РПЛ и одной игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 69 минут.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Ростов"