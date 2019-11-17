Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после победы своей команды над Россией (4:1) в отборочном матче Евро-2020.
Лукаку, на клубном уровне выступающий за "Интер" оценил перспективы команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы, куда Россия отобралась еще до игры с Бельгией, а также выделил в составе соперника форварда Артема Дзюбу. Лукаку также предположил, что не лучшее выступление сборной России в матче с Бельгией было связано с отсутствием в составе полузащитников Александра Головина и Дениса Черышева.
"Россия — сильная команда. Они могут успешно побороться на европейском первенстве. Что касается сегодняшней игры, то я думаю, что на их сегодняшнем выступлении не лучшим образом сказалось отсутствие Головина и Черышева.
В составе сборной России мне понравился Артем Дзюба, не думаю, что этим кого-то удивлю. Он хороший игрок, неплохо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах. В целом россияне выглядели временами симпатично", — цитирует Лукаку "РБК-Спорт".
Лукаку назвал причину слабого выступления сборной России в матче с Бельгией
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