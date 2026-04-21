Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Билялетдинов считает, что "Зенит" показывает не слишком эффективную игру

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча команды с "Зенитом" в 26 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Билялетдинова, назвать нынешний "Зенит" претендентом на чемпионство нельзя.

"Ещё играть пять туров, ничего не ясно. Если матч с "Зенитом" выиграет "Локомотив", между командами будет разница в четыре очка.

"Зенит" сейчас не так эффективен в своей игре, чтобы говорить, что они борются за чемпионство. Эта игра может многое поменять, в том числе для "Локомотива", — передаёт слова Билялетдинова "Чемпионат".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, "Локомотив" с 48 баллами располагается на 3-й строчке таблицы. В прошлом туре питерцы обыграли махачкалинское "Динамо", а железнодорожники одолели "Оренбург" с одинаковым счётом 1:0.

Матч "Локомотив" — "Зенит" состоится в среду, 22 апреля. Начало — в 19:45 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится