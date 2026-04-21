Билялетдинов считает, что "Зенит" показывает не слишком эффективную игру

"Ещё играть пять туров, ничего не ясно. Если матч с "Зенитом" выиграет "Локомотив", между командами будет разница в четыре очка.
"Зенит" сейчас не так эффективен в своей игре, чтобы говорить, что они борются за чемпионство. Эта игра может многое поменять, в том числе для "Локомотива", — передаёт слова Билялетдинова "Чемпионат".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, "Локомотив" с 48 баллами располагается на 3-й строчке таблицы. В прошлом туре питерцы обыграли махачкалинское "Динамо", а железнодорожники одолели "Оренбург" с одинаковым счётом 1:0.
Матч "Локомотив" — "Зенит" состоится в среду, 22 апреля. Начало — в 19:45 мск.