Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 1 0 1
Ростов2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Бубнов считает, что Гусев не готов возглавлять "Динамо"

Бывший защитник московского "Динамо", футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного тренера команды Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Бубнова, Ролан Александрович пока не готов возглавлять команду вдолгую.

"Гусев ещё не готов к работе главным тренером московского "Динамо".

Ему нужно было либо в Первой лиге поработать главным тренером в каком-нибудь клубе и вывести его в РПЛ, либо ещё посидеть в тренерском штабе помощником, набраться опыта и авторитета. Я в Гусева не верю", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых 17 ноября после ухода Валерия Карпина. 23 декабря Ролана Александровича утвердили в должности без приставки "и.о.".

Всего под руководством Гусева "Динамо" провело 14 матчей, в которых одержало 6 побед, 4 раза сыграло вничью и потерпело 4 поражения. С 35 очками команда занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Также динамовцы борются за победу в Кубке России: команда вышла в финал Пути РПЛ турнира, где в первом матче на своём поле сыграла с "Краснодаром" вничью 0:0. Ответная игра команд пройдёт 7 мая в Краснодаре.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится