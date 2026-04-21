Бубнов считает, что Гусев не готов возглавлять "Динамо"

Фото: ФК "Динамо" Москва

"Гусев ещё не готов к работе главным тренером московского " Динамо ".

По мнению Бубнова, Ролан Александрович пока не готов возглавлять команду вдолгую.Ему нужно было либо в Первой лиге поработать главным тренером в каком-нибудь клубе и вывести его в РПЛ, либо ещё посидеть в тренерском штабе помощником, набраться опыта и авторитета. Я в Гусева не верю", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых 17 ноября после ухода Валерия Карпина. 23 декабря Ролана Александровича утвердили в должности без приставки "и.о.".Всего под руководством Гусева "Динамо" провело 14 матчей, в которых одержало 6 побед, 4 раза сыграло вничью и потерпело 4 поражения. С 35 очками команда занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.Также динамовцы борются за победу в Кубке России: команда вышла в финал Пути РПЛ турнира, где в первом матче на своём поле сыграла с "Краснодаром" вничью 0:0. Ответная игра команд пройдёт 7 мая в Краснодаре.