Дзагоев считает, что Кисляк готов играть за рубежом

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о перспективах полузащитника команды Матвея Кисляка заиграть в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Дзагоева, 20-летний хавбек в перспективе может подобрать к уровню экс-армейца Александра Головина, с 2018 года выступающего за французский "Монако".

"Кисляка в перспективе можно будет поставить в один ряд с Головиным — по качеству игры, зрелости. Мне импонирует, как он мыслит.

С одной стороны, хочется, чтобы Матвей как можно дольше радовал болельщиков ЦСКА. С другой, есть желание, чтобы кто-то из наших перешёл в хорошую европейскую команду, как Головин. Это уровень, показатель мастерства.

Как по мне, Кисляк уже сейчас готов играть в Европе. Дело в предложении, которое устроит и ЦСКА, и самого футболиста", — передаёт слова Дзагоева "Чемпионат".

Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и за первую команду красно-синих выступает с 2023 года. В данный момент на его счету — 79 матчей, 13 забитых мячей и 9 результативных передач за ЦСКА, включая 37 игр, 8 голов и 8 ассистов в сезоне 2025/2026. Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

