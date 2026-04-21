Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Сенников ответил, станет ли потенциальный уход Воробьёва потерей для "Локомотива"

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал возможный уход из команды нападающего Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Воробьёв отказался продлевать контракт с железнодорожниками. Футболист входит в сферу интересов "Зенита", "Спартака" и ЦСКА.

"Воробьёв — хороший нападающий. Адаптировался в "Локомотиве", заиграл очень хорошо. Если он уйдёт, придётся искать нового футболиста. Воробьёв подходит под схему, в которую играет "Локо".

Серьёзная ли это потеря для команды, не могу сказать с уверенностью. Понятно, что серьёзным будет уход Батракова и то, что Баринов ушёл. Будет обновление в следующем году значительное, я так думаю", — отметил Сенников в разговоре с Metaratings.

В текущем сезоне Дмитрий Воробьёв на данный момент провёл за "Локомотив" 29 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится