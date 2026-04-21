Сенников ответил, станет ли потенциальный уход Воробьёва потерей для "Локомотива"

"Воробьёв — хороший нападающий. Адаптировался в "Локомотиве", заиграл очень хорошо. Если он уйдёт, придётся искать нового футболиста. Воробьёв подходит под схему, в которую играет "Локо".
Серьёзная ли это потеря для команды, не могу сказать с уверенностью. Понятно, что серьёзным будет уход Батракова и то, что Баринов ушёл. Будет обновление в следующем году значительное, я так думаю", — отметил Сенников в разговоре с Metaratings.
В текущем сезоне Дмитрий Воробьёв на данный момент провёл за "Локомотив" 29 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.