Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 1 0 1
Ростов2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Митрофанов: Россия — футбольная держава

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал новость о том, что футбол остаётся самым популярным видом спорта среди занимающихся.
Фото: РФС
Соответствующий отчёт был предоставлен Министерством спорта Российской Федерации. По мнению Митрофанова, Россия однозначно является футбольной державой.

"Футбол не первый год находится на первом месте. При этом огромное количество людей занимается футболом в частном порядке, и статистика этого не показывает.

Россия — точно футбольная держава. По количеству систематически занимающихся, по числу обучающихся в ДЮСШ, и по телевизионным рейтингам, и по посещаемости матчей видим, что абсолютное большинство населения страны интересуется футболом и следит за ним", — отметил Митрофанов в беседе с "Советским спортом".

Согласно данным отчёта Минспорта России по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом в России составляет 3 546 785 человек.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится