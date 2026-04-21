Митрофанов: Россия — футбольная держава

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал новость о том, что футбол остаётся самым популярным видом спорта среди занимающихся.

Россия — точно футбольная держава. По количеству систематически занимающихся, по числу обучающихся в ДЮСШ, и по телевизионным рейтингам, и по посещаемости матчей видим, что абсолютное большинство населения страны интересуется футболом и следит за ним", — отметил Митрофанов в беседе с "Советским спортом"

Соответствующий отчёт был предоставлен Министерством спорта Российской Федерации. По мнению Митрофанова, Россия однозначно является футбольной державой."Футбол не первый год находится на первом месте. При этом огромное количество людей занимается футболом в частном порядке, и статистика этого не показывает.Согласно данным отчёта Минспорта России по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом в России составляет 3 546 785 человек.