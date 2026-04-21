Митрофанов: Россия — футбольная держава

"Футбол не первый год находится на первом месте. При этом огромное количество людей занимается футболом в частном порядке, и статистика этого не показывает.
Россия — точно футбольная держава. По количеству систематически занимающихся, по числу обучающихся в ДЮСШ, и по телевизионным рейтингам, и по посещаемости матчей видим, что абсолютное большинство населения страны интересуется футболом и следит за ним", — отметил Митрофанов в беседе с "Советским спортом".
Согласно данным отчёта Минспорта России по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом в России составляет 3 546 785 человек.