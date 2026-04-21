Бубнов оценил перспективы Галактионова остаться в "Локомотиве"

Бывший футболист, футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, останется ли Михаил Галактионов главным тренером "Локомотива" по завершении сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Бубнова, своеобразной проверкой для специалиста будет матч 26 тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".

"Я очень много и жёстко критиковал Галактионова. Если Галактионов сейчас обыграет "Зенит", они займут третье место. И, я считаю, что тогда с ним нельзя прерывать контракт. Это тест серьёзный.

Надо будет дать ему ещё один шанс, чтобы на следующий сезон он показал свою работу", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

На данный момент "Локомотив" с 48 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, "Зенит" с 55 баллами лидирует в таблице. Очное противостояние команд в 26 туре чемпионата состоится в среду, 22 апреля, начало — в 19:45 мск.

Михаил Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года.

