Бубнов оценил перспективы Галактионова остаться в "Локомотиве"

"Я очень много и жёстко критиковал Галактионова. Если Галактионов сейчас обыграет "Зенит", они займут третье место. И, я считаю, что тогда с ним нельзя прерывать контракт. Это тест серьёзный.
Надо будет дать ему ещё один шанс, чтобы на следующий сезон он показал свою работу", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
На данный момент "Локомотив" с 48 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, "Зенит" с 55 баллами лидирует в таблице. Очное противостояние команд в 26 туре чемпионата состоится в среду, 22 апреля, начало — в 19:45 мск.
Михаил Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года.