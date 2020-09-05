"В каждой стране бывают таланты. Головин дебютировал за сборную в 20 лет. Сейчас парни из молодежки показывают высокий уровень. Поэтому мы никому не завидуем. В первую очередь следим за собой", - цитирует Черчесова пресс-служба сборной России в телеграм-канале.
Матч между Венгрией и Россией пройдет 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
В 1-м туре Лиги наций сборная России одержал победу над командой Сербии со счетом 3:1. Голами отметились Вячеслав Караваев и Артем Дзюба, оформивший дубль.
Черчесов: в каждой стране бывают таланты. Головин дебютировал за сборную в 20 лет, поэтому мы никому не завидуем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, когда в составе сборной России появятся молодые футболисты.
Матч ТВ
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