"Сербы уже лишились шанса выйти из группы Лиги наций, но все равно их команда обладает хорошим подбором игроков, поэтому сегодня нам с ними будет нелегко.
Считаю, что спада у нашей сборной нет, качество игры с Турцией было на высоком уровне. Решение не брать Артема Дзюбу на сбор было принято главным тренером, так что ему виднее", - сказал Кириченко в интервью Sport24.
В воскресенье сборная России проиграла в Стамбуле команде Турции со счетом 2:3, большую часть матча играя в меньшинстве из-за удаления защитника Андрея Семенова.
Россия после пяти туров группового этапа Лиги наций имеет в активе восемь очков. Столько же у сборной Венгрии. В последнем туре команда Станислава Черчесова сыграет в Белграде со сборной Сербии. Игра начнется в 22:45 мск. В это же время в Будапеште сборная Венгрии начнет матч со сборной Турции.
Кириченко: качество игры сборной России в матче с Турцией было на высоком уровне
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями о предстоящей игре команды в Лиге наций.
Фото: ФК "Ростов"
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