Источник: РФС не планирует увольнять Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется на своем посту.

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Сообщается, что высокопоставленные лица в РФС не лоббируют назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера России, поэтому отставка Черчесова не планируется в ближайшем будущем.



Ранее появилась информация, что Черчесов может быть уволен до начала Евро-2020.



Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"