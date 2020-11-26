Сообщается, что высокопоставленные лица в РФС не лоббируют назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера России, поэтому отставка Черчесова не планируется в ближайшем будущем.
Ранее появилась информация, что Черчесов может быть уволен до начала Евро-2020.
Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"
Источник: РФС не планирует увольнять Черчесова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется на своем посту.
Фото: news.ru
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