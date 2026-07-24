Жоаозиньо поддержал проведение матча между Россией и Бразилией

Бывший игрок "Краснодара" Жоаозиньо считает, что сборные России и Бразилии могли бы провести товарищеский матч после завершения чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА





- Провести матч между сборными России и Бразилии - отличная идея. В Бразилии никто не будет против. Я бы очень хотел увидеть её. Сборной России надо сыграть с Бразилией после ЧМ-2026, - передаёт слова Жоаозиньо Metaratings.ru

С февраля 2022 года сборная России остаётся отстранённой от официальных международных турниров. Национальная команда Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2. По словам экс-футболиста, в его родной стране положительно восприняли бы такую инициативу.С февраля 2022 года сборная России остаётся отстранённой от официальных международных турниров. Национальная команда Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2.