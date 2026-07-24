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Жоаозиньо поддержал проведение матча между Россией и Бразилией
Вчера, 23:40
Бывший игрок "Краснодара" Жоаозиньо считает, что сборные России и Бразилии могли бы провести товарищеский матч после завершения чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По словам экс-футболиста, в его родной стране положительно восприняли бы такую инициативу.
- Провести матч между сборными России и Бразилии - отличная идея. В Бразилии никто не будет против. Я бы очень хотел увидеть её.
Сборной России
надо сыграть с Бразилией после ЧМ-2026, - передаёт слова Жоаозиньо
Metaratings.ru
.
С февраля 2022 года сборная России остаётся отстранённой от официальных международных турниров. Национальная команда Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счётом 1:2.
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Сборная России
Сборная Бразилии
Жоао Жоаозиньо
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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