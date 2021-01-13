— Разговор с Черчесовым после травмы? Да, мы с ним пообщались. Ничего такого не было. Это все раздули в прессе. Никакого конфликта нет, — цитирует Соболева Sport24.
23-летний Соболев продолжает восстановление после травмы, полученной в расположении сборной России.
В текущем сезоне форвард провел 13 матчей за "Спартак", в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
Соболев прокомментировал информацию о конфликте с Черчесовым
Нападающий сборной России Александр Соболев опроверг конфликт с наставником команды Станиславом Черчесовым.
Фото: ФК "Спартак"
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