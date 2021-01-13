Соболев прокомментировал информацию о конфликте с Черчесовым

Нападающий сборной России Александр Соболев опроверг конфликт с наставником команды Станиславом Черчесовым.
Фото: ФК "Спартак"
— Разговор с Черчесовым после травмы? Да, мы с ним пообщались. Ничего такого не было. Это все раздули в прессе. Никакого конфликта нет, — цитирует Соболева Sport24.

23-летний Соболев продолжает восстановление после травмы, полученной в расположении сборной России.

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей за "Спартак", в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Спартак Соболев Черчесов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Мирзов, которого хотел вернуть Тедеско, отправился на сборы с "Химками"
Источник: экс-игрок "Хетафе", "Зенита" и "Енисея" Рукас перешел в "Ростов"
"Ничего не ем и не пью, если солнце заходит в 7, а играю в 4". Мирзов — о жизни футболиста-мусульманина в Рамадан
Экс-игрок "Ростова" и "Химок" Данцев возглавил молодежную команду "Урала"
Педро Роша проходит медобследование в составе "Спартака" (видео)
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что в детстве занимался футболом 4
Источник: Лосюк покинет "Локомотив"
Крал: моя мечта — играть в АПЛ 5
В совет директоров "Вест Хэма" вошла бывшая актриса фильмов для взрослых 7
Кутепов отреагировал на новость об уходе Тедеско 2
Терентьев опроверг травму колена
ЦСКА досрочно прервал аренду Жиронкина в "Балтике" 1
Соболев прокомментировал информацию о конфликте с Черчесовым
Довбня ушел из "Ротора" не по футбольным причинам
Ларссон прокомментировал предстоящий уход Тедеско
Три игрока "Тамбова" перешли в "Кубань"
Мурзагулов: Газизов будет помогать "Уфе" 1
Соболев: не хочется, чтобы Тедеско уходил 5
Новиков возглавил "Нефтехимик"
Парфенов: удачу надо вернуть трудом и терпением
Соболев: начну сбор в общей группе "Спартака"
Парфенов рассказал о задачах "Арсенала" на сборах 1
Мирзов: мне кажется, еще ни один человек с Заремой не общался 5
Саплинов вернулся в "Ростов" 3
Нисимура: хотел бы вернуться в ЦСКА
"Химки" ведут переговоры с хавбеком "Норчепинга"
Борис Игнатьев: Самедов в должности селекционера "Локомотива" будет ближе к цели, чем те, кто знает футбол понаслышке
"Урал" проведет два зимних сбора
Умер отец главного тренера "Локомотива" Николича 1
Рауш, Муса, Коста, Ньясс и другие свободные агенты зимы 2021. Ждем в РПЛ? 1
Все новости
-