"Отдельный штраф 10 тысяч рублей за кричалку "Зенит" — позор российского футбола"? Это слишком мягкие меры", - приводит слова Медведева Sport24.
Ранее появилась информация, что РФС может ввести отдельный штраф за скандирования фанатами "Зенит" - позор российского футбола". Сообщается, что в случае такого нарушения клуб будет оштрафован на 10 тысяч рублей.
Напомним, что петербургский "Зенит" за последние семь лет шесть раз становился чемпионом России. По итогам прошлого сезона петербуржцы завоевали серебряные медали чемпионата страны.
"Это мягкие меры". Медведев - о штрафе за кричалку "Зенит" - позор российского футбола"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном введении штрафа за оскорбительные скандирования в адрес петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"