"Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с "Динамо" мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев", - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Ранее президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин заявил, что московское "Динамо" вступило в переговоры по трансферу Антона Миранчука.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2026 года. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее Миранчук выступал в чемпионате России за московский "Локомотив" - футболист сборной России вышел на поле в составе "железнодорожников" в 163 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился 37 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Агент Миранчука прокомментировал возможный переход футболиста в "Динамо"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Сьона" Антона Миранчука, высказался о возможном переходе футболиста в "Динамо".
Фото: ФК "Сьон"