Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

В "Пари НН" ответили на намерения грузинского "Орби" обратиться в ФИФА

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что у грузинского "Орби" нет оснований на жалобу в ФИФА из-за трансфера Бедошвили.
Фото: ФК "Пари НН"
"У Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и "Гареджи". В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами", — приводит слова Удальцов ТАСС.

Ранее стало известно, что тбилисский "Орби" намерен направить жалобу в ФИФА из-за перехода полузащитника Вахо Бедошвили в "Пари НН". Нижегородцы сообщили о переходе 21-летнего игрока в понедельник, 4 августа. Бедошвили подписал контракт с "Пари НН" на 3 года. В пресс-службе "Орби" заявили, что игрок и российский клуб нарушили правила ФИФА, поскольку Бедошвили расторг договор с грузинской командой в одностороннем порядке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится