"У Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и "Гареджи". В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами", — приводит слова Удальцов ТАСС.
Ранее стало известно, что тбилисский "Орби" намерен направить жалобу в ФИФА из-за перехода полузащитника Вахо Бедошвили в "Пари НН". Нижегородцы сообщили о переходе 21-летнего игрока в понедельник, 4 августа. Бедошвили подписал контракт с "Пари НН" на 3 года. В пресс-службе "Орби" заявили, что игрок и российский клуб нарушили правила ФИФА, поскольку Бедошвили расторг договор с грузинской командой в одностороннем порядке.
В "Пари НН" ответили на намерения грузинского "Орби" обратиться в ФИФА
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что у грузинского "Орби" нет оснований на жалобу в ФИФА из-за трансфера Бедошвили.
Фото: ФК "Пари НН"