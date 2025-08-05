"В настоящий момент начинается обсуждение с московским "Динамо" по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от "Динамо"] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба", - приводит слова Константина Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2026 года. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее Миранчук выступал в чемпионате России за московский "Локомотив" - футболист сборной России вышел на поле в составе "железнодорожников" в 163 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился 37 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
"Динамо" вступило в переговоры со "Сьоном" по переходу Миранчука
Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил, что Антон Миранчук может перейти в московское "Динамо".
Фото: ФК "Сьон"