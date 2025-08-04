"Хороший парень, но что опять происходит со «Спартаком» не так? Они настолько сильно накручивали, что купили звезду, что ожидания будут, будто приехал боксёр или гимнаст, словно он в одиночку сможет что-то сделать. Ты берёшь его в команду, это командный вид спорта. Ты настолько его перегрел раскруткой, что все ждали, как в первом матче он возьмёт мяч, положит три и пойдёт", — сказал Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Жедсон Фернандеш дебютировал за московскую команду в матче третьего тура РПЛ с "Акроном", который закончился ничьей со счетом 1:1. Португалец был заявлен на игру в стартовом составе, однако в первом тайме не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве. Ранее Жедсон выступал за "Бешикташ". В предыдущем сезоне он провел за турецкий клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал три результативных передачи.
Гурцкая: "Спартак" перегрел Жедсона раскруткой
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об ожиданиях от португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, который дебютировал за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"