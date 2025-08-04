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Экс-президент "Локомотива" Наумов: игра команды оставляет желать лучшего

Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Николай Наумов прокомментировал результаты команды на старте сезона в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Первые три тура — не показатель. Да, у "Локомотива" прекрасные результаты в РПЛ, которые меня радуют. Но игра команды оставляет желать лучшего — железнодорожники выступают без запаса прочности, на везении. В матче с "Пари НН" могли сами забить два гола, а могли и уступить", – приводит слова Наумова "Чемпионат".

После трех туров сезона-2025/26 РПЛ "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, заработав 9 очков. В первом туре московская команда обыграла "Сочи" со счетом 3:0. Второй матч с "Краснодаром" закончился победой красно-зеленых сл счетом 2:1. В третьем туре команда Михаила Галактионова обыграла "Пари НН" (3:2).

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