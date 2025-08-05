"Да ко всему привыкаешь. И к погоде бы привыкли. Но, думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию. Всех это устроило. Никто вроде не возмущался. Сейчас ждем решения ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что скоро с нас снимут все ограничения", - сказал Тюкавин в интервью "СЭ".
Напомним, что с февраля 2022 года национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В июне сборная России провела два товарищеских матча - одержала победу над Белоруссией на выезде (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1) в "Лужниках". В сентябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с Иорданией - матч состоится 4 сентября.
После отстранения от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА сообщалось, что РФС может перейти в азиатскую конфедерацию, но позже было решено остаться в Европе.
Тюкавин: хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию
Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о несостоявшемся переходе РФС в азиатскую конфедерацию.
Фото: РФС