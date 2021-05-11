Евсеев - о составе сборной России: у нас давно не было таких игроков по мастерству, как Захарян

Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал включение 17-летнего Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России к Евро-2020.
Фото: AFP
- Включение Захаряна в заявку связано с тем, что по мастерству у нас таких игроков давно не было. Он ворвался в наш чемпионат, зарекомендовал себя. И неважно, 18 ему лет или 35. Скептически тренер относится не к молодым футболистам, как таковым, а к тому, что они не соотносятся с требованиями национальной сборной, - передает слова Евсеева РБК.

11 мая был объявлен расширенный состав сборной России из 30 футболистов, которые будут готовиться к Чемпионату Европы-2020. В итоговую заявку национальной команды на Евро-2020 войдут 26 игроков. На групповом этапе подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборными Бельгии, Финляндии и Дании, перед турниром сборная России проведет контрольные встречи с Польшей и Болгарией.

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Теги: Сборная России Захарян Евсеев Черчесов
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