Жена Жиркова - о шутках про Юрия: для меня это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания

Инна Жиркова, жена защитника сборной России и "Зенита" Юрия Жиркова, высказалась о травме, из-за которой ее муж пропустит остаток чемпионата Европы-2020.
Фото: инстаграм Инны Жирковой
"Да, к большому сожалению, Юра получил травму и не сможет быть в составе сборной. Это очень печально.

Когда видишь, как игроки получают травмы — это всегда печально. А когда травму получает твой муж, думаю, и говорить не нужно, о том, что я чувствую в этот момент", - приводит слова Инны Sport24.

Также девушка рассказала, как относится к шутками о возрасте 37-летнего Жиркова.

"Для меня, честно, это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания", - заявила Инна.

Жирков является воспитанником тамбовского футбола. До перехода в санкт-петербургский "Зенит" Юрий защищал цвета ЦСКА, "Челси", "Анжи" и московского "Динамо". Контракт защитника с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2021 года.

Ранее появилась информация, согласно которой интерес к Жиркову проявляет московский "Локомотив".

Кирьяков: лет десять назад травма Жиркова стала бы для сборной большой потерей

Жена Жиркова опубликовала фото Юрия с сыном после того, как игрок покинул расположение сборной России

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Теги: Жирков Зенит Сборная России
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