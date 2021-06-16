"Да, к большому сожалению, Юра получил травму и не сможет быть в составе сборной. Это очень печально.
Когда видишь, как игроки получают травмы — это всегда печально. А когда травму получает твой муж, думаю, и говорить не нужно, о том, что я чувствую в этот момент", - приводит слова Инны Sport24.
Также девушка рассказала, как относится к шутками о возрасте 37-летнего Жиркова.
"Для меня, честно, это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания", - заявила Инна.
Жирков является воспитанником тамбовского футбола. До перехода в санкт-петербургский "Зенит" Юрий защищал цвета ЦСКА, "Челси", "Анжи" и московского "Динамо". Контракт защитника с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2021 года.
Ранее появилась информация, согласно которой интерес к Жиркову проявляет московский "Локомотив".
Кирьяков: лет десять назад травма Жиркова стала бы для сборной большой потерей
Жена Жиркова опубликовала фото Юрия с сыном после того, как игрок покинул расположение сборной России
Жена Жиркова - о шутках про Юрия: для меня это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания
Инна Жиркова, жена защитника сборной России и "Зенита" Юрия Жиркова, высказалась о травме, из-за которой ее муж пропустит остаток чемпионата Европы-2020.
Фото: инстаграм Инны Жирковой
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!