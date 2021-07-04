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Гамула: конечно, сборной Украины немного повезло на Евро

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020.
Фото: Getty Images
Гамула отметил, что сборной Украины повезло дойти до четвертьфинала Евро. Вместе с тем он отдал должное игрокам команды. По словам тренера, к началу плей-офф футболисты украинской сборной сделали правильные выводы.

"Конечно, им немного повезло. Украинцы сами загнали себя в угол. Тот футбол, который они показали во встрече с Нидерландами и первом тайме игры с Северной Македонией, настраивал на оптимистичный лад. Но затем внутри команды что-то произошло. И после того, как сборная с трудом прошла в плей-офф, футболисты сделали выводы. Тот же Александр Зинченко наконец заиграл на высоком уровне", - заявил Гамула.

Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф с третьего места в группе C. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко победила Швецию в дополнительное время - матч завершился со счетом 2:1. В четвертьфинале украинцы проиграли Англии (0:4).

Источник: RT

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Теги: Гамула Сборная Украины Евро-2020
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