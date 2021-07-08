"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года - тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены", - сказал Матыцин.
Напомним, сегодня Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. РФС принял решение расторгнуть контракт со специалистом и его тренерским штабом. Черчесов работал со сборной России с 2016 года. Под руководством 57-летнего тренера национальная команда на Евро-2020 не смогла выйти из группы в плей-офф континентального первенства. А в 2018 году на домашнем чемпионате мира российские футболисты дошли до 1/4 финала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии. Контракт Черчесова с РФС был действителен до декабря 2022 года.
Источник: Матч ТВ
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России
Матыцин - об увольнении Черчесова: настал момент, когда российскому футболу нужны перемены
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
Фото: ТАСС
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