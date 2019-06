В отличие от Неймара, Роналду решил проблемы с законом. И на радостях разнёс Швейцарию

Сборная Португалии накануне стала первым финалистом Лиги наций. Португальцев в финал на своих могучих плечах затащил Криштиану Роналду. Ранее эпопея с обвинениями Криша в изнасиловании модели Кэтрин Майорги была завершена. Чуть позже Неймар, обвиняемый в аналогичном преступлении, лишь 20 минут провёл на поле в матче с Катаром и ушёл со стадиона на костылях. Rusfootball.info – о знаковых вечерах супербомбардиров. AFP

Cristiano Ronaldo hat trick for Portugal against Switzerland in Nations League final. pic.twitter.com/MaQTcHZQmk — metroPR Nigeria (@metroPRng) June 6, 2019

Cristiano Ronaldo out here twisting ankles and nutmegging defenders for a living pic.twitter.com/2NyrWssckp — CRonaldoDaily.com (@BreatheRonaldo) June 5, 2019

Роналду ещё успел сотворить это

Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl — All sports highlights (@alex59995309) June 6, 2019

Gini Wijnaldum and Virgil van Dijk are congratulated by the rest of the Netherlands team as they report for international duty ??? @OnsOranje pic.twitter.com/D2ryrq1h4j — SPORTbible (@sportbible) June 4, 2019

В сборной Нидерландов овациями встретили Вейналдума и Ван Дейка

Вчера вечером была разыграна первая путёвка в финал Лиги Наций. Криштиану Роналду вернулся в национальную команду очень кстати: в полуфинале без него у португальцев дела бы явно складывались гораздо хуже. Роналду пропустил групповой этап Лиги наций. В матче со сборной Швейцарии обнажились многочисленные проблемы команды. Постаревшая защита с легендарным Пепе явно не в полной мере справляется с быстрыми форвардами соперника. В центре поля всё выжигает Вильям Карвальо, только вот у мощного опорника явные проблемы с пасом. И, конечно, главное — в этой команде толком некому забивать!В матче со Швейцарией практически всё сделал сам Криш. Швейцарцы в дебюте были лучше соперника, Харрис Сеферович измотал португальцев, а в одном из эпизодов даже угодил в перекладину. Но затем слово взял Роналду. На 25-й минуте он заработал штрафной, который сам же мастерски исполнил. Мяч после удара португальского бомбардира полетел в самый угол. Мощно, точно, прямо в цель!Швейцарцы явно не планировали сдаваться. Во втором тайме гости заработали неоднозначный пенальти. Получился комичный театр VAR: Цубер упал в чужой штрафной, но эпизод продолжился, а затем уже швейцарцы сбили в своей штрафной одного из португальцев. Феликс Брых отправился смотреть повтор и указал на точку в штрафной сборной Португалии, в итоге Риккардо Родригес сравнял счёт.Всё шло к овертайму, но Криштиану Роналду решил иначе. В концовке матча португалец великолепным ударом от линии штрафной с паса Бернарду Силвы в касание вонзил мяч в нижний угол ворот Зоммера! А затем уже в компенсированное время Криштиану оформил хет-трик: раскидал оппонента у угла штрафной финтами, а после этого отправил мяч под дальнюю штангу. Игра была сделана.Ранее СМИ сообщили, что дело об изнасиловании Майорги было закрыто. Напомним, модель утверждала, что португалец изнасиловал её в 2009 году. По словам Майорги, он напал на неё в гостинице в Лас-Вегасе и склонил к анальному сексу. После случившегося Криштиану якобы сказал фразу, ставшую знаменитой: «На 99% я хороший, но кроме 1%».Затем португальский форвард выплатил пострадавшей $ 375 000. Получив компенсацию, Майорга обещала молчать, но с развитием движения me too девушка вновь вспомнила о «причинённой боли». В 2018 году она в интервью газете Spiegel впервые назвала настоящее имя насильника (хотя ранее в прессе и так фигурировал Криштиану) и полностью всё рассказала журналистам. В 2018 году полиция Лас-Вегаса снова открыла дело об изнасиловании, что явно осложнило жизнь Криштиану. Например, спонсоры (крупнейшие компании вроде Adidas, EA Sports) выразили обеспокоенность ситуацией. А «Ювентусу» даже пришлось отказаться от предсезонного турне в США из-за того, что там могли бы арестовать Криштиану Роналду: в штате Невада изнасилование — второе по степени тяжести преступление после убийства.Судя по всему, длинная эпопея с Криштиану и Майоргой, всё же, разрешилась. Похоже, что сторонам удалось договориться о мировой. Учитывая огромные доходы Роналду, в этом нет ничего удивительного.Пока Криштиану Роналду разрывал сборную Швейцарии, Неймар готовился к выходу на поле в товарищеском матче с Катаром. Уже на 21-й минуте матча после подката одного из соперников бразилец покинул поле. Самостоятельно уйти с газона ему не удалось, в итоге Неймара уводили члены сборной Бразилии.После этого стало известно, что бразилец уезжал со стадиона на костылях. А затем представители сборной сообщили, что форвард пропустит из-за травмы Копа Америка, стартующий через неделю. У 27-летнего нападающего выявлен разрыв связок голеностопного сустава.К слову, Неймар и так мог пропустить континентальное первенство. Сейчас у бразильца дела складываются откровенно паршиво. Некая девушка обвинила его в изнасиловании, которое якобы произошло в парижском отеле. Об этом Rusfootball.info подробно рассказывал ранее . И теперь Неймару грозит уголовное наказание не только за насильственные действия, но ещё и за публикацию интимных фотографий «жертвы» без получения соответствующего разрешения. Может, пропуск Кубка Америки в такой ситуации и к лучшему.Сегодня состоится второй полуфинальный поединок Лиги наций. Вторую путёвку в финал разыграют сборные Нидерландов и Англии. Здесь ещё и можно провести параллель с недавним финалом Лиги чемпионов, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».Голландские футболисты тепло приветствовали в национальной команде игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Жоржиньо Вейналдума. В сборной Англии тоже два героя финала Лиги чемпионов — Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон. Впрочем, вряд ли их ждали в команде такие же овации, как голландцев, ведь в сборной Англии гораздо больше проигравших — Кевин Трипье, Деле Алли, Харри Кейн и Данни Роуз. Сегодня представители «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» встретятся вновь, а этот полуфинал по своему составу будет явно достоин финала. Кто бы ни стал победителем матча, именно он будет фаворитом в игре с Португалией.