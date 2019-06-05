В отличие от Неймара, Роналду решил проблемы с законом. И на радостях разнёс Швейцарию

Сборная Португалии накануне стала первым финалистом Лиги наций. Португальцев в финал на своих могучих плечах затащил Криштиану Роналду. Ранее эпопея с обвинениями Криша в изнасиловании модели Кэтрин Майорги была завершена. Чуть позже Неймар, обвиняемый в аналогичном преступлении, лишь 20 минут провёл на поле в матче с Катаром и ушёл со стадиона на костылях. Rusfootball.info – о знаковых вечерах супербомбардиров.

AFP