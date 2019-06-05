В отличие от Неймара, Роналду решил проблемы с законом. И на радостях разнёс Швейцарию

Сборная Португалии накануне стала первым финалистом Лиги наций. Португальцев в финал на своих могучих плечах затащил Криштиану Роналду. Ранее эпопея с обвинениями Криша в изнасиловании модели Кэтрин Майорги была завершена. Чуть позже Неймар, обвиняемый в аналогичном преступлении, лишь 20 минут провёл на поле в матче с Катаром и ушёл со стадиона на костылях. Rusfootball.info – о знаковых вечерах супербомбардиров.

AFP
Вчера вечером была разыграна первая путёвка в финал Лиги Наций. Криштиану Роналду вернулся в национальную команду очень кстати: в полуфинале без него у португальцев дела бы явно складывались гораздо хуже. Роналду пропустил групповой этап Лиги наций. В матче со сборной Швейцарии обнажились многочисленные проблемы команды. Постаревшая защита с легендарным Пепе явно не в полной мере справляется с быстрыми форвардами соперника. В центре поля всё выжигает Вильям Карвальо, только вот у мощного опорника явные проблемы с пасом. И, конечно, главное — в этой команде толком некому забивать!

В матче со Швейцарией практически всё сделал сам Криш. Швейцарцы в дебюте были лучше соперника, Харрис Сеферович измотал португальцев, а в одном из эпизодов даже угодил в перекладину. Но затем слово взял Роналду. На 25-й минуте он заработал штрафной, который сам же мастерски исполнил. Мяч после удара португальского бомбардира полетел в самый угол. Мощно, точно, прямо в цель!



Швейцарцы явно не планировали сдаваться. Во втором тайме гости заработали неоднозначный пенальти. Получился комичный театр VAR: Цубер упал в чужой штрафной, но эпизод продолжился, а затем уже швейцарцы сбили в своей штрафной одного из португальцев. Феликс Брых отправился смотреть повтор и указал на точку в штрафной сборной Португалии, в итоге Риккардо Родригес сравнял счёт.

Всё шло к овертайму, но Криштиану Роналду решил иначе. В концовке матча португалец великолепным ударом от линии штрафной с паса Бернарду Силвы в касание вонзил мяч в нижний угол ворот Зоммера! А затем уже в компенсированное время Криштиану оформил хет-трик: раскидал оппонента у угла штрафной финтами, а после этого отправил мяч под дальнюю штангу. Игра была сделана.


Роналду ещё успел сотворить это


Дополнительная мотивация

Ранее СМИ сообщили, что дело об изнасиловании Майорги было закрыто. Напомним, модель утверждала, что португалец изнасиловал её в 2009 году. По словам Майорги, он напал на неё в гостинице в Лас-Вегасе и склонил к анальному сексу. После случившегося Криштиану якобы сказал фразу, ставшую знаменитой: «На 99% я хороший, но кроме 1%».

Затем португальский форвард выплатил пострадавшей $ 375 000. Получив компенсацию, Майорга обещала молчать, но с развитием движения me too девушка вновь вспомнила о «причинённой боли». В 2018 году она в интервью газете Spiegel впервые назвала настоящее имя насильника (хотя ранее в прессе и так фигурировал Криштиану) и полностью всё рассказала журналистам. В 2018 году полиция Лас-Вегаса снова открыла дело об изнасиловании, что явно осложнило жизнь Криштиану. Например, спонсоры (крупнейшие компании вроде Adidas, EA Sports) выразили обеспокоенность ситуацией. А «Ювентусу» даже пришлось отказаться от предсезонного турне в США из-за того, что там могли бы арестовать Криштиану Роналду: в штате Невада изнасилование — второе по степени тяжести преступление после убийства.

Судя по всему, длинная эпопея с Криштиану и Майоргой, всё же, разрешилась. Похоже, что сторонам удалось договориться о мировой. Учитывая огромные доходы Роналду, в этом нет ничего удивительного.

Неймар катится вниз

Пока Криштиану Роналду разрывал сборную Швейцарии, Неймар готовился к выходу на поле в товарищеском матче с Катаром. Уже на 21-й минуте матча после подката одного из соперников бразилец покинул поле. Самостоятельно уйти с газона ему не удалось, в итоге Неймара уводили члены сборной Бразилии.



После этого стало известно, что бразилец уезжал со стадиона на костылях. А затем представители сборной сообщили, что форвард пропустит из-за травмы Копа Америка, стартующий через неделю. У 27-летнего нападающего выявлен разрыв связок голеностопного сустава.

К слову, Неймар и так мог пропустить континентальное первенство. Сейчас у бразильца дела складываются откровенно паршиво. Некая девушка обвинила его в изнасиловании, которое якобы произошло в парижском отеле. Об этом Rusfootball.info подробно рассказывал ранее. И теперь Неймару грозит уголовное наказание не только за насильственные действия, но ещё и за публикацию интимных фотографий «жертвы» без получения соответствующего разрешения. Может, пропуск Кубка Америки в такой ситуации и к лучшему.

Португальцы узнают соперников по финалу уже сегодня

Сегодня состоится второй полуфинальный поединок Лиги наций. Вторую путёвку в финал разыграют сборные Нидерландов и Англии. Здесь ещё и можно провести параллель с недавним финалом Лиги чемпионов, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».


В сборной Нидерландов овациями встретили Вейналдума и Ван Дейка


Голландские футболисты тепло приветствовали в национальной команде игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Жоржиньо Вейналдума. В сборной Англии тоже два героя финала Лиги чемпионов — Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон. Впрочем, вряд ли их ждали в команде такие же овации, как голландцев, ведь в сборной Англии гораздо больше проигравших — Кевин Трипье, Деле Алли, Харри Кейн и Данни Роуз. Сегодня представители «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» встретятся вновь, а этот полуфинал по своему составу будет явно достоин финала. Кто бы ни стал победителем матча, именно он будет фаворитом в игре с Португалией.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Сборная Португалии Сборная Швейцарии Криштиану Роналду Неймар
Сегодня, 10:54
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