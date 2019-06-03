По стопам Кокорина и Мамаева: Неймару грозит до пяти лет тюрьмы

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар попал в очередную неприятную историю. На этот раз бразильца обвиняют в изнасиловании. Похоже, что дело принимает серьёзный оборот. Полицейские уже вручили ему повестку в суд, а футболисту грозит до пяти лет тюрьмы. Rusfootball.info - о новых злоключениях бразильца.

Неймар променял игру в одной команде с Месси на сомнительные приключения в Париже

Неймар выложил переписку с девушкой и опубликовал её фотографии, что является преступлением по законам Бразилии

Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Францииhttps://t.co/7tyzx0RGg8 pic.twitter.com/zjwW9QtKg8 — Лента.ру (@lentaruofficial) April 28, 2019

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар попал в очередную неприятную историю. На этот раз бразильца обвиняют в изнасиловании. Похоже, что дело принимает серьёзный оборот. Полицейские уже вручили ему повестку в суд, а футболисту грозит до пяти лет тюрьмы. Rusfootball.info - о новых злоключениях бразильца.Некая 26-летняя девушка утверждает, что Неймар напал на неё и изнасиловал в отеле в Париже 15 мая. Естественно, сам футболист не признаёт свою вину. Более того, Неймар уже даже опубликовал пост в социальных сетях, в нём он поясняет свою позицию, утверждая, что стал жертвой ложных обвинений.Врачи обнаружили на теле девушки синяки и шрамы. Также у неё диагностировали депрессию и проблемы психологического характера. Сам футболист утверждает, что девушка из Бразилии связалась с ним в социальных сетях и сказала, что хотела «любить его в течение всего дня». Тогда он договорился с ней о встрече, пригласив её в Париж. В итоге Неймар купил для неё билет. Девушка обещала футболисту различные удовольствия, устроив с ним горячую переписку. Также она попросила его принести какой-нибудь сувенир для сына, который является большим фанатом Неймара. После первой встречи они договорились увидиться вновь.Что произошло дальше доподлинно неизвестно. Пострадавшая утверждает, что Неймар принял алкоголь, после чего стал агрессивным. В итоге он якобы изнасиловал её. По словам самого футболиста, девушка была настроена агрессивно, он попытался выставить её из номера, но всё закончилось небольшой потасовкой. По мнению Неймара, всё произошедшее — подстава с целью вымогательства денег.Ситуацию прокомментировал отец Неймара: «Моего сына можно обвинить в различных вещах, но я прекрасно знаю, на что он способен, а на что — нет. Очевидно, что его пытаются подставить». Также отец Неймара заявил, что девушка набросилась на футболиста во время второй встречи. Она якобы вышла из себя увидев, что на столе лежит телефон, записывающий аудио.Неймар, обращаясь к фанатам в соцсетях, рассказал об этой девушке и даже выложил её фотографии в нижнем белье. С помощью фотографий он попытался доказать, что всё произошедшее является подставой. Но теперь Неймара уже обвиняют в ещё одном преступлении. По законам Бразилии, публикация интимных фотографий без разрешения человека является преступлением. Дело теперь изучают специалисты по киберпреступности Рио-де-Жанейро.Даже если Неймара признают невиновным в изнасиловании, ему всё равно будет грозить от двух до пяти лет тюрьмы за публикацию интимных фотографий без разрешения.К слову, юрист, защищавший девушку, уже заявил, что отказывается от дальнейшей работы. Поэтому, видимо, речь идёт о весьма неоднозначной особе. Тем не менее, Неймар уже попал в неприятности.Естественно, что всё это очень не вовремя, учитывая скорый старт сборной Бразилии на домашнем розыгрыше Копа Америка. Турнир стартует уже 14 июня. Учитывая последнюю неудачу бразильцев на чемпионате мира в России, домашняя Копа становится главным событием. К слову, бразильцы не выигрывали континентальное первенство с 2007 года.Вообще, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» явно негативно сказался на бразильском форварде. Неймара очень сильно ждали в Европе, он сразу получил билет в один из сильнейших клубов мира, у него появился шанс играть рядом с самим Лео Месси. Но стремление выйти из тени аргентинца, быть первой скрипкой в этом оркестре, сыграло злую шутку с Неймаром. В «ПСЖ» он так и не добился мирового признания, ничуть не приблизил себя к «Золотому мячу», скорее, наоборот.Парижане никак не могут добиться успехов в Лиге чемпионов. Приезд Неймара совершенно не помог «ПСЖ», более того, бразилец уже два раза подряд пропустил ключевые матчи плей-офф турнира (с «Реалом» и «Манчестер Юнайтед») из-за травмы. Словно сам организм Неймара отторгает эту ситуацию.В Париже у Неймара постоянно что-то происходит. Всё чаще появляются слухи о том, что бразилец хочет вернуться в Испанию. Бразильская прима устраивает разборки с судьями, чуть ли не дерётся с фанатами, а теперь он ещё и вместо того, чтобы стать главной звездой «ПСЖ» превратился в актёра второго плана. На фоне убийственно результативного Киллиана Мбаппе хромающий Неймар несколько померк. Очередной скандал вряд ли поможет Неймару вернуться на былые высоты.