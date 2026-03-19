"Рома" проиграла "Болонье" и вылетела из Лиги Европы

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы в Риме получилась максимально драматичной: "Рома" уступила "Болонье" в дополнительное время - 3:4, и завершила выступление в турнире.

Фото: Football Italia

Гости дожали соперника уже в овертайме, забив решающий мяч на 111-й минуте и обеспечив себе путёвку в четвертьфинал.



У хозяев отличились Эван Н'Дика, Дониэлл Мален и Лоренцо Пеллегрини. В составе "Болоньи" голы записали на свой счёт Джонатан Роу, Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро и Николо Камбьяги.



Первая встреча завершилась вничью - 1:1.

