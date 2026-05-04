Тедеев - о Дзюбе: хорошо, что вы подтвердили, что он великий мастер

Наставник "Акрона" Заур Тедеев после матча с "Краснодаром" высказался о роли Артёма Дзюбы в игре команды.

- Мы при Дзюбе не играли разнообразно? У нас другое мнение. Хорошо, что вы подтвердили, что он великий мастер, - цитирует тренера "Матч ТВ"

Форвард покинул поле во втором тайме из-за повреждения, а тольяттинцы в итоге уступили со счётом 0:1. Во время пресс-конференции специалисту задали вопрос о том, не ограничивает ли присутствие Дзюбы атакующий стиль команды. Тедеев не согласился с такой формулировкой.После 28 туров тольяттинский клуб располагается на 12-й позиции в таблице РПЛ, имея в активе 27 очков.