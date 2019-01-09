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Вильям Венкер перешел на правах аренды в "Монако"

Полузащитник "Антальяспора" Вильям Венкер на правах аренды перешел в "Монако", сообщает официальный сайт турецкой команды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне 30-летний француз принял участие в 9 матчах за "Антальяспор" и не отметился результативными действиями.
Теги: Венкер Монако Антальяспор Трансферы Лига 1
Сегодня, 16:31
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