Источник: "ПСЖ" предлагает 50 миллионов евро за хавбека "Наполи" Аллана

"ПСЖ" предложил 50 млн евро за полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.Контракт 28-летнего бразильского хавбека с неаполитанской командой действует до лета 2023 года. Сообщается, что руководство "Наполи" не планирует расставаться с игроком дешевле, чем за 80 миллионов евро.В текущем сезоне Аллан сыграл в 24 матчах за клуб из Неаполя и отдал две голевые передачи.