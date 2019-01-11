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Источник: "ПСЖ" предлагает 50 миллионов евро за хавбека "Наполи" Аллана

"ПСЖ" предложил 50 млн евро за полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт 28-летнего бразильского хавбека с неаполитанской командой действует до лета 2023 года. Сообщается, что руководство "Наполи" не планирует расставаться с игроком дешевле, чем за 80 миллионов евро.



В текущем сезоне Аллан сыграл в 24 матчах за клуб из Неаполя и отдал две голевые передачи.
Теги: ПСЖ Наполи Лига 1
Сегодня, 09:35
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