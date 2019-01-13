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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (10)
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"ПСЖ" установил новый рекорд чемпионата Франции
"ПСЖ" стал первым клубом в Лиге 1, который набрал 50 очков после 18 туров.
Встреча команды с "Амьеном" завершилась со счетом 3:0 в пользу "горожан".
Таким образом, парижане с 50-ю очками стали первым клубом в чемпионате Франции, которым удалось набрать подобную сумму за 18 туров.
На данный момент "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице соревнования.
"Газета.ру"
Встреча команды с "Амьеном" завершилась со счетом 3:0 в пользу "горожан".
Таким образом, парижане с 50-ю очками стали первым клубом в чемпионате Франции, которым удалось набрать подобную сумму за 18 туров.
На данный момент "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице соревнования.
"Газета.ру"
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