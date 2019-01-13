"ПСЖ" установил новый рекорд чемпионата Франции

"ПСЖ" стал первым клубом в Лиге 1, который набрал 50 очков после 18 туров.Встреча команды с "Амьеном" завершилась со счетом 3:0 в пользу "горожан".Таким образом, парижане с 50-ю очками стали первым клубом в чемпионате Франции, которым удалось набрать подобную сумму за 18 туров.На данный момент "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице соревнования.