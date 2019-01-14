В дортмундской "Боруссии" опровергли возможный переход Кагавы в клуб Лиги 1

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг возможный переход полузащитника Синдзи Кагавы в один из французских клубов. Ранее такая информация появилась в СМИ, однако Цорк в интервью изданию Ruhr Nachrichten подчеркнул, что ничего об этом не знает.В свою очередь, Kicker утверждает, что Кагава был бы не прочь перебраться в испанский чемпионат, если появится такая возможность.29-летний Кагава выступал за "Боруссию" с 2010 по 2012 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". Летом 2014 года он вернулся в дортмундский клуб, сумма трансфера составила 8 млн евро.