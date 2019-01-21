Марко Верратти избежал серьезной травмы

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти прошел медобследование из-за травмы, полученной в матче лиги 1 против "Генгама" (9:0).Результаты МРТ показали, что у 26-летнего хавбека растяжение голеностопного сустава без каких-либо других повреждений. О сроках восстановления будет сообщено позже.После матча главный тренер Томас Тухель предполагал, что итальянец получил серьезное повреждение.