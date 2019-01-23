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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Дижон" обыграл "Сент-Этьен" в Кубке Франции со счётом 6:3
В матче 1/16 финала Кубка Франции "Сент-Этьен" принимал "Дижон".
Кубок Франции
1/16 финала
"Сент-Этьен" – "Дижон"
Голы: Слити, 11, Дьони, 14, Слити, 28, Кейта, 47, Слити, 50 (пен.), Тавареш, 52, Берич, 60, Монне-Паке, 64, Мари, 90+2
"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Полома (Хазри, 46), Колодзейчак, Салиба, Диуссе (Монне-Паке, 46), Кабелла, М'Вила, Дьони (Амума, 67), Берич, Салибюр-Илонго
"Дижон": Рунарссон, Бука, Альфонс (Хаддади, 85), Агер, Кулибали, Лаутоа, Лойодиче (Март, 72), Бальмон, Кейта, Слити, Тавареш (Саид, 59)
Предупреждения: Рюффье, 50, Хазри, 58, Альфонс, 84
Кубок Франции
1/16 финала
"Сент-Этьен" – "Дижон"
Голы: Слити, 11, Дьони, 14, Слити, 28, Кейта, 47, Слити, 50 (пен.), Тавареш, 52, Берич, 60, Монне-Паке, 64, Мари, 90+2
"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Полома (Хазри, 46), Колодзейчак, Салиба, Диуссе (Монне-Паке, 46), Кабелла, М'Вила, Дьони (Амума, 67), Берич, Салибюр-Илонго
"Дижон": Рунарссон, Бука, Альфонс (Хаддади, 85), Агер, Кулибали, Лаутоа, Лойодиче (Март, 72), Бальмон, Кейта, Слити, Тавареш (Саид, 59)
Предупреждения: Рюффье, 50, Хазри, 58, Альфонс, 84
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