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Марко Верратти пропустит 3 недели из-за повреждения

Хавбек "ПСЖ" Марко Верратти не поможет команде в ближайших матчах.

26-летний итальянец из-за повреждения, полученного в выходные в игре с "Генгамом" (9:0), пропустит минимум 3 недели, сообщает пресс-служба парижан.
Теги: ПСЖ Лига 1 Верратти
Сегодня, 11:33
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