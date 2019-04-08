Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин высказался в адрес бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.– Анри еще не убил в себе футболиста, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал. Он был очень сильным футболистом, и такого уровня, как он, в "Монако" максимум Фалькао и Фабрегас. Он пытался выйти на тренировку и показывать, как надо делать, кричал. Любой другой тренер не орал, сказал бы: "Посерьезней, соберитесь". А он прямо сразу нервничал, пытался выбежать, играть с нами. Кричал: "Давайте, отберите у меня мяч". Все были немного в шоке. Бывали моменты, что долго не общался с командой, обижался. Пришел Жардим, спокойнее стало, тренироваться стали увереннее.– Но хотел продвинуть молодежь, сразу шесть-семь к тренировкам подключил.