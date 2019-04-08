Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ренн
Ним
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ренн 30 42
11 Ним 30 40
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин высказался в адрес бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

– Анри еще не убил в себе футболиста, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал. Он был очень сильным футболистом, и такого уровня, как он, в "Монако" максимум Фалькао и Фабрегас. Он пытался выйти на тренировку и показывать, как надо делать, кричал. Любой другой тренер не орал, сказал бы: "Посерьезней, соберитесь". А он прямо сразу нервничал, пытался выбежать, играть с нами. Кричал: "Давайте, отберите у меня мяч". Все были немного в шоке. Бывали моменты, что долго не общался с командой, обижался. Пришел Жардим, спокойнее стало, тренироваться стали увереннее.

– Какие плюсы были у Анри?

– Но хотел продвинуть молодежь, сразу шесть-семь к тренировкам подключил.

"СЭ"
Теги: Головин Анри Монако Лига 1
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