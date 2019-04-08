Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
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Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин высказался в адрес бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.
– Анри еще не убил в себе футболиста, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал. Он был очень сильным футболистом, и такого уровня, как он, в "Монако" максимум Фалькао и Фабрегас. Он пытался выйти на тренировку и показывать, как надо делать, кричал. Любой другой тренер не орал, сказал бы: "Посерьезней, соберитесь". А он прямо сразу нервничал, пытался выбежать, играть с нами. Кричал: "Давайте, отберите у меня мяч". Все были немного в шоке. Бывали моменты, что долго не общался с командой, обижался. Пришел Жардим, спокойнее стало, тренироваться стали увереннее.
– Какие плюсы были у Анри?
– Но хотел продвинуть молодежь, сразу шесть-семь к тренировкам подключил.
"СЭ"
– Анри еще не убил в себе футболиста, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал. Он был очень сильным футболистом, и такого уровня, как он, в "Монако" максимум Фалькао и Фабрегас. Он пытался выйти на тренировку и показывать, как надо делать, кричал. Любой другой тренер не орал, сказал бы: "Посерьезней, соберитесь". А он прямо сразу нервничал, пытался выбежать, играть с нами. Кричал: "Давайте, отберите у меня мяч". Все были немного в шоке. Бывали моменты, что долго не общался с командой, обижался. Пришел Жардим, спокойнее стало, тренироваться стали увереннее.
– Какие плюсы были у Анри?
– Но хотел продвинуть молодежь, сразу шесть-семь к тренировкам подключил.
"СЭ"
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