Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
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Александр Головин: не брал автографы у Фалькао и Анри"
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что не брал автографы у бывшего главного тренера монегасков Тьерри Анри и форварда Радамеля Фалькао.
"Фалькао и Анри? Не брал у них автографы, отнесся нормально. Приятно, что такие сильные футболисты есть в команде. Ты у них учишься, смотришь, как они ведут себя после тренировок, восстанавливаются.
Как я пел в "Монако"? Пел, на самом деле, плохо. Петь не умею, но пришось. Чуть-чуть покраснел при этом, но все нормально. Такие традиции там", - ответил Головин на вопросы женской сборной России.
"Фалькао и Анри? Не брал у них автографы, отнесся нормально. Приятно, что такие сильные футболисты есть в команде. Ты у них учишься, смотришь, как они ведут себя после тренировок, восстанавливаются.
Как я пел в "Монако"? Пел, на самом деле, плохо. Петь не умею, но пришось. Чуть-чуть покраснел при этом, но все нормально. Такие традиции там", - ответил Головин на вопросы женской сборной России.
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