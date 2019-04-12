Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Александр Головин: не брал автографы у Фалькао и Анри"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что не брал автографы у бывшего главного тренера монегасков Тьерри Анри и форварда Радамеля Фалькао.

"Фалькао и Анри? Не брал у них автографы, отнесся нормально. Приятно, что такие сильные футболисты есть в команде. Ты у них учишься, смотришь, как они ведут себя после тренировок, восстанавливаются.

Как я пел в "Монако"? Пел, на самом деле, плохо. Петь не умею, но пришось. Чуть-чуть покраснел при этом, но все нормально. Такие традиции там", - ответил Головин на вопросы женской сборной России.
Теги: Головин Монако Лига 1 Анри Фалькао
Сегодня, 18:53
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